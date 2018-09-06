【夜期時段】即月期指最新報２７０７４點，升９２點，高水９９點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９８８點，升６點，高水

１３﹒１８點，最新報２７０７４點，升９２點，高水９９﹒１８點，合約成交１９０３張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６１２點，升１點，低水４０點，最新報

１０６５２點，升４１點，高水７３點，合約成交９６２張。（ｋｙ）

