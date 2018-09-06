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06/09/2018 16:16

【施政建議】教評會倡設「教師休整年」，教滿十年可申一年進修假

　　《經濟通通訊社６日專訊》《施政報告》諮詢正在進行中。教育評議會今就教育政策提出各
項建議。教評會主席鄒秉恩認為，自特首林鄭月娥上任以來，社會各界多了不少渠道讓市民反映
意見。被問到建議書內未有包括針對專上教育的建議，他指，今次建議的關注點在於中小學和幼
兒教育，部分建議已包含專上教育。
　　針對中學教育方面，教評會蔡國光指出，政府需有序地推行中學教師學位化，並改善他們的
晉升及薪級架構；加強學生全方位支援系統，增添社工及輔導人員的人手；探討高中生的資歷認
證架構，促進學生能有多元出路；另外又提出設定「教師休整年」，讓各級學校的註冊教師教學
滿十年後，就可申請一次過一年為限的有薪進修假期。
　　副主席蔡世鴻認為，改善教育政策非投放金錢便可，希望政府改善小學班師比，處理教師工
作量過大的問題。他認為，雖然去年政府將班師比增加了０﹒１，但對上一次的改動已是２００
６年，認為力度仍然不足。他又提及，政府應設立常規ＳＴＥＭ撥款、優化一校一社工等。另一
名委員翁美茵補充指，建議政府應改由教育局或考評局專職跟進中一分班試，增加考試透明度，
讓小學同工參與檢討。
　　就幼兒教育政策的建議，教評會委員劉湘文指，希望政府可盡快訂立幼師薪級表，以及學位
幼師職級表，保障幼師的專業；增加租金津貼和行政資助額；將資助幼兒中心及長全日幼兒學校
納入《香港規劃標準與準則》等。至於融合教育方面，她就建議政府應在兒童的學前階段提供評
估、訓練等措施予學生及家長；鼓勵個別學校發展成特定範疇融合教育的特色學校，並提升公眾
對融合教育的印象。（ｃｗ）

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