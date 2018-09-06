【管制打機】３５％專項稅傳聞令遊戲Ａ股受壓，完美世界挫逾３％

《經濟通通訊社６日專訊》中國遊戲行業管制一波未平一波又起，據《南方都市報》引述遊

戲業界人士指，未來每款遊戲可能將會徵收３５％的專項稅，亦會實行遊戲版號配額制。

騰訊（００７００）股價挫１﹒７％，內地遊戲Ａ股同挫，完美世界（深：００２６２４）

跌３﹒４７％，游族網路（深：００２１７４）跌１﹒９５％，眾應互聯（深：００２４６４）

跌１﹒６７％，艾格拉斯（深：００２６１９）軟０﹒８２％，迅游科技（深：３００４６７）

跌０﹒９５％。（ｅｙ）

