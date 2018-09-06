【駐京專電】劉鶴：抓緊研究制定國家中長期科技發展規劃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家科技體制改革和創新體系建設領導小組

第一次會議５日在北京召開。國務院副總理、該領導小組組長劉鶴主持會議。

會議指出，抓緊研究制定國家中長期科技發展規劃的有關準備工作。深刻分析中國科技發展

現狀，全面研判世界未來科技發展趨勢，堅持全球化視野，體現改革開放精神，突出戰略導向作

用，引導未來科技發展。要加快轉變政府科技管理職能，切實從分錢、分物、定項目轉到制定政

策、創造環境、搞好服務上來。

