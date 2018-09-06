《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家科技體制改革和創新體系建設領導小組
第一次會議５日在北京召開。國務院副總理、該領導小組組長劉鶴主持會議。
會議指出，抓緊研究制定國家中長期科技發展規劃的有關準備工作。深刻分析中國科技發展
現狀，全面研判世界未來科技發展趨勢，堅持全球化視野，體現改革開放精神，突出戰略導向作
用，引導未來科技發展。要加快轉變政府科技管理職能，切實從分錢、分物、定項目轉到制定政
策、創造環境、搞好服務上來。
06/09/2018 08:54
【駐京專電】劉鶴：抓緊研究制定國家中長期科技發展規劃
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家科技體制改革和創新體系建設領導小組
第一次會議５日在北京召開。國務院副總理、該領導小組組長劉鶴主持會議。
會議指出，抓緊研究制定國家中長期科技發展規劃的有關準備工作。深刻分析中國科技發展
現狀，全面研判世界未來科技發展趨勢，堅持全球化視野，體現改革開放精神，突出戰略導向作
用，引導未來科技發展。要加快轉變政府科技管理職能，切實從分錢、分物、定項目轉到制定政
策、創造環境、搞好服務上來。
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
|國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
|生財有道05/09/2018
【危機再現】資產撤出新興市場 龐寶林籲減持港股套現
|香港政情05/09/2018
【填出個未來】朱凱廸斥港府簡化議題 倡徵二手空置稅、釋軍營地
|中國故事05/09/2018
【上海專訪】東方啟音姚秋武：60歲創業助特殊兒童走入社會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰