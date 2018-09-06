《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》海昌海洋公園（０２２５５）旗下上海海昌海洋
公園宣布，將於１０月１日啟動試運營，並於１１月１６日正式開園。上海海昌海洋公園主題假
日酒店於１０月２０日起接受預訂。
開園感恩優惠票價為平日２９９元（人民幣．下同），高峰日３６０元。標準票價為平日
３３０元，高峰日３９０元。
06/09/2018 10:12
【上海專電】上海海昌海洋公園１１月中開園，標準票價３３０元
《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》海昌海洋公園（０２２５５）旗下上海海昌海洋
公園宣布，將於１０月１日啟動試運營，並於１１月１６日正式開園。上海海昌海洋公園主題假
日酒店於１０月２０日起接受預訂。
開園感恩優惠票價為平日２９９元（人民幣．下同），高峰日３６０元。標準票價為平日
３３０元，高峰日３９０元。
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