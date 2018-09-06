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06/09/2018 15:15

【京東惹禍】劉強東美國律師稱案件料周五完結，不會受指控

　　《經濟通通訊社６日專訊》京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東在美國涉嫌「性侵」，
劉強東美國律師Ｊｏｓｅｐｈ　Ｓ﹒　Ｆｒｉｅｄｂｅｒｇ稱，證據對客戶有利，相信到本周五
（７日）完結，不會有任何指控。案子結束後，所有報告、證詞、照片等將公開。（ｃｔ）

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