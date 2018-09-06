【京東惹禍】劉強東美國律師稱案件料周五完結，不會受指控

《經濟通通訊社６日專訊》京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東在美國涉嫌「性侵」，

劉強東美國律師Ｊｏｓｅｐｈ Ｓ﹒ Ｆｒｉｅｄｂｅｒｇ稱，證據對客戶有利，相信到本周五

（７日）完結，不會有任何指控。案子結束後，所有報告、證詞、照片等將公開。（ｃｔ）

