【政策風向】人行召集１４銀行２９民營面對面交流，加大金融支持

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行和全國工商聯聯合召開民營企業和小微企業金融服務座

談會，工農中建交等１４家商業銀行主要負責人和２９家民營企業及小微企業在座談會上作了面

對面的溝通交流。

人民銀行行長易綱強調，金融部門始終堅持「兩個毫不動搖」，對國有經濟和民營經濟在貸

款政策、發債政策等金融政策上都一視同仁。採取貨幣政策、財政政策、監管政策等「幾家抬」

的辦法，激發金融機構的積極性，暢通政策傳導機制，進一步加大對小微企業的金融支持力度。

同時，要準確把握小微企業平均生命周期短、首次貸款難、風險溢價高的客觀規律，構建服務小

微企業的商業可持續模式，加強風險防控。



＊民企在信用債發行、股權質押等方面存困難＊



大連大友高技術陶瓷公司、貴州好一多乳業公司、北京東方園林環境公司等１０家企業介紹

了企業生產經營和融資情況，突出反映了融資難融資貴的症結和訴求。企業普遍表示，受經濟下

行壓力加大、環保要求趨嚴和強監管、去槓桿等政策影響，小微企業融資在貸款規模、審批效率

、抵押擔保要求等方面存在問題，民營企業在信用債發行、股權質押、ＰＰＰ項目融資、大企業

應付款回收等方面存在困難。

工商銀行、民生銀行和台州銀行回應了企業訴求，介紹了本行支持小微企業的措施和產品，

表示將深入解剖參會企業的融資症結，通過加強內部考核激勵、強化金融科技運用等方式，改善

金融服務。銀行間市場交易商協會回答了參會企業對發行債務融資工具政策的疑問。（ｃｔ）

