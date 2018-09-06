  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2018 09:01

【政策風向】人行召集１４銀行２９民營面對面交流，加大金融支持

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行和全國工商聯聯合召開民營企業和小微企業金融服務座
談會，工農中建交等１４家商業銀行主要負責人和２９家民營企業及小微企業在座談會上作了面
對面的溝通交流。
　　人民銀行行長易綱強調，金融部門始終堅持「兩個毫不動搖」，對國有經濟和民營經濟在貸
款政策、發債政策等金融政策上都一視同仁。採取貨幣政策、財政政策、監管政策等「幾家抬」
的辦法，激發金融機構的積極性，暢通政策傳導機制，進一步加大對小微企業的金融支持力度。
同時，要準確把握小微企業平均生命周期短、首次貸款難、風險溢價高的客觀規律，構建服務小
微企業的商業可持續模式，加強風險防控。

＊民企在信用債發行、股權質押等方面存困難＊

　　大連大友高技術陶瓷公司、貴州好一多乳業公司、北京東方園林環境公司等１０家企業介紹
了企業生產經營和融資情況，突出反映了融資難融資貴的症結和訴求。企業普遍表示，受經濟下
行壓力加大、環保要求趨嚴和強監管、去槓桿等政策影響，小微企業融資在貸款規模、審批效率
、抵押擔保要求等方面存在問題，民營企業在信用債發行、股權質押、ＰＰＰ項目融資、大企業
應付款回收等方面存在困難。
　　工商銀行、民生銀行和台州銀行回應了企業訴求，介紹了本行支持小微企業的措施和產品，
表示將深入解剖參會企業的融資症結，通過加強內部考核激勵、強化金融科技運用等方式，改善
金融服務。銀行間市場交易商協會回答了參會企業對發行債務融資工具政策的疑問。（ｃｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
生財有道05/09/2018
【危機再現】資產撤出新興市場 龐寶林籲減持港股套現
香港政情05/09/2018
【填出個未來】朱凱廸斥港府簡化議題 倡徵二手空置稅、釋軍營地
中國故事05/09/2018
【上海專訪】東方啟音姚秋武：60歲創業助特殊兒童走入社會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

立即參加【DIVA Channel Facebook 讀者調查】你的意見 你的DIVA

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN