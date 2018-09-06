【失二千七】貿易戰勢升級，遊戲產品遭打擊，滬綜指低開０﹒３％

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普據稱可能推進對２０００億美元中國商品加徵關

稅的計劃，加上內地有傳加強管制遊戲產品，滬深股市今早全線低開，上證綜合指數（滬綜指）

高開０﹒２５％，報２６９７﹒５８點，失守２７００點，深綜指低開０﹒３８％，釀酒、半導

體股領跌，天然氣股逆市升。

有傳內地繼續打擊遊戲業，最新有報道指，遊戲產品或將被徵收３５％專項稅，並會實行遊

戲版號配額制。滬深網遊股顯著下跌，北訊集團（深：００２３５９）開市跌停，星期六（深：

００２２９１）挫近５％。（ｋｌ）

