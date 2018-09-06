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06/09/2018 09:30

【失二千七】貿易戰勢升級，遊戲產品遭打擊，滬綜指低開０﹒３％

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普據稱可能推進對２０００億美元中國商品加徵關
稅的計劃，加上內地有傳加強管制遊戲產品，滬深股市今早全線低開，上證綜合指數（滬綜指）
高開０﹒２５％，報２６９７﹒５８點，失守２７００點，深綜指低開０﹒３８％，釀酒、半導
體股領跌，天然氣股逆市升。
　　有傳內地繼續打擊遊戲業，最新有報道指，遊戲產品或將被徵收３５％專項稅，並會實行遊
戲版號配額制。滬深網遊股顯著下跌，北訊集團（深：００２３５９）開市跌停，星期六（深：
００２２９１）挫近５％。（ｋｌ）

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