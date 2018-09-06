【守二千七】滬綜指低開後急彈，半日收升０﹒２％，天然氣股領漲

《經濟通通訊社６日專訊》縱使美國７月開始對中國商品徵收關稅，但美國當月對華貿易逆

差仍創新高，美國繼續對中國開刀的勢頭恐難改。美國總統特朗普據稱推進對２０００億美元中

國貨品徵稅的計劃，最快或於今日落地。另外，內地有傳加強管制遊戲產品，遊戲產品或面臨

３５％大額徵稅。在外憂內患衝擊下，滬深股市全線低開，但隨後在天然氣股帶動下倒升。不過

，考慮到內地銀行體系流動性轉趨緊張，資金仍然對股市保持審慎態度，升市未獲成交支持。

滬綜指開市跌穿２７００點，最低見過２６９４點，但隨後迅速倒升並重上二千七，最高見

過２７１９點，半日收報２７０８﹒８５點，升０﹒１７％，深成指跌０﹒１８％，創業板微升

０﹒０８％。

人民銀行調整對目前銀行體系流動性總量的表述，由８月３１日以來的「較高」水平，轉為

「合理充裕」，反映銀行間流動性有所收緊。各期限Ｓｈｉｂｏｒ近全線上升，其中，隔夜大升

３３個基點。兩市半日成交額縮減至１３９０﹒４億元人民幣，較上日（５日）減少４％。



＊天然氣股受捧，５Ｇ概念炒未停＊



國務院要求加大天然氣勘探開發力度，華通熱力（深：００２８９３）及貴州燃氣

（滬：６００９０３）漲停，重慶燃氣（滬：６００９１７）漲６％。

資金繼續炒作中聯通集團與中國電信集團的消息，Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲５％，

５Ｇ概念股高斯貝爾（深：００２８４８）漲停，衛士通（深：００２２６８）漲近６％。

浙江省促加快發展工業互聯網，賽意信息（深：３００６８７）漲停，工業富聯

（滬：６０１１３８）及綠盟科技（深：３００３６９）齊漲近４％。

銀行股亦回升撐市，惟考慮到流動性有收緊跡象，大型銀行股升幅普遍較小，農行

（滬：６０１２８８）升０﹒６％，建行（滬：６０１９３９）及工行（滬：６０１３９８）分

別升０﹒２％，中行（滬：６０１９８８）無起跌。



＊流動性現緊張，資金出逃地產股＊



憂慮流動性收緊，資金流出地產股。萬科（深：０００００２）跌１％，保利

（滬：６０００４８）及招商蛇口（深：００１９７９）跌逾２％。

有傳未來每款遊戲可能將會徵收３５％專項稅，亦會實行遊戲版號配額制，網遊股受壓，北

訊集團（深：００２３５９）跌停，游族網路（深：００２１７４）挫４％，完美世界

（深：００２６２４）跌２％。

釀酒股繼續有回吐，茅台（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）跌約１％，

洋河股份（深：００２３０４）跌２％。（ｋｌ）

