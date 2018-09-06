《經濟通通訊社６日專訊》天然氣股一支獨秀，板塊目前升近３％，遠遠拋離排第二位、升
幅不足１％的航空板塊，帶動滬深股市由全線低開，轉為全面翻紅。滬綜指目前升０﹒２％，報
２７１０﹒８３點，重上２７００點大關，深成指及創業板分別升０﹒２％及０﹒３％。
國務院日前發布關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見，提出加大國內勘探開發力度，刺
激天然股強勢，華通熱力（深：００２８９３）漲停，貴州燃氣（滬：６００９０３）升近３％
。（ｋｌ）
06/09/2018 09:55
【守二千七】滬綜指迅速倒升，現升０﹒２％，重上二千七
《經濟通通訊社６日專訊》天然氣股一支獨秀，板塊目前升近３％，遠遠拋離排第二位、升
幅不足１％的航空板塊，帶動滬深股市由全線低開，轉為全面翻紅。滬綜指目前升０﹒２％，報
２７１０﹒８３點，重上２７００點大關，深成指及創業板分別升０﹒２％及０﹒３％。
國務院日前發布關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見，提出加大國內勘探開發力度，刺
激天然股強勢，華通熱力（深：００２８９３）漲停，貴州燃氣（滬：６００９０３）升近３％
。（ｋｌ）
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