【失二千七】人行微調口風，滬指收跌０﹒５％兩連跌消費品股捱沽

《經濟通通訊社６日專訊》美國７月開始對中國商品徵收關稅，但美國當月對華貿易逆差仍

創新高，美國繼續對中國開刀的勢頭恐難改。美國總統特朗普據稱推進對２０００億美元中國貨

品徵稅的計劃，最快或於今日落地。另外，人行調整對目前銀行體系流動性總量的表述由「較高

」改為「合理充裕」，市場對流動性趨緊的憂慮增加。在外憂內患衝擊下，滬深股市全線低開，

早段一度在天然氣股帶動下倒升，但午後仍難敵沽壓，三大股指連續兩日收跌。

滬綜指開市跌穿２７００點，但隨後迅速倒升並重上二千七，最高見過２７１９點，午後市

況逆轉，最低見過２６８３點，收市跌０﹒４７％，報２６９１﹒５９點，２７００點得而復失

，創近三星期以來收市新低，深成指跌０﹒９３％，創業板跌０﹒５２％。

人民銀行繼續暫停逆回購操作，已累積至１２個交易日連停，銀行間流動性現緊張，各期限

Ｓｈｉｂｏｒ近全線上升，其中，隔夜大升３３個基點。兩市全日成交額縮減至２４９６億元人

民幣，較上日（５日）減少逾３％。



＊流動性憂慮增，銀行地產股先捱沽，網遊股成炮灰＊



銀行間拆借成本上升，銀行股首當其衝受影響。中行（滬：６０１９８８）、農行

（滬：６０１２８８）及招行（滬：６０００３６）均跌近１％，建行（滬：６０１９３９）跌

０﹒６％，工行（滬：６０１３９８）跌０﹒４％。

流動性收緊亦會影響房企融資，保利（滬：６０００４８）及招商蛇口

（深：００１９７９）雙雙挫約３％，萬科（深：０００００２）跌２％。

一眾重磅股沽壓亦較大，伊利（滬：６００８８７）及中交建（滬：６０１８００）挫４％

茅台（滬：６００５１９）及恆瑞醫藥（滬：６００２７６）跌約２％。

傳內地加強管制遊戲產品，遊戲產品或面臨３５％大額徵稅，亦會實行遊戲版號配額制。網

遊股受壓，寶通科技（深：３０００３１）及北訊集團（深：００２３５９）跌停，游族網路（

深：００２１７４）挫５％，完美世界（深：００２６２４）跌３％。



＊天然氣股受捧，５Ｇ概念繼續炒＊



國務院要求加大天然氣勘探開發力度，華通熱力（深：００２８９３）及貴州燃氣

（滬：６００９０３）漲停，重慶燃氣（滬：６００９１７）漲６％。

資金繼續炒作中聯通集團與中國電信集團的消息，Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲４％，

５Ｇ概念股高斯貝爾（深：００２８４８）漲停，工業富聯（滬：６０１１３８）漲近３％。（

ｋｌ）

表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２６２﹒８８ －１﹒０７



上證綜合指數 ２６９１﹒５９ －０﹒４７ １０６３﹒００

深證綜合指數 １４３１﹒８６ －０﹒７２ １４３３﹒００



上證Ｂ股指數 ２８５﹒３４ －０﹒４５ ０﹒８８

深證Ｂ股指數 ９７７﹒６２ －０﹒９２ ０﹒６３



上證１８０指數 ７２２６﹒４２ －０﹒８８

上證３８０指數 ４３３３﹒３２ －０﹒６７



深證成份指數 ８３２４﹒１６ －０﹒９３

中小創新指數 １７００﹒３８ －０﹒４２

深圳創業板指數 １４２２﹒８７ －０﹒５２

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