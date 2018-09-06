《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２１７，較上個交易日升４９
點子。
隔晚美元匯價下跌，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５１點子，報
６﹒８２３０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３８１。
離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一度升至６﹒８３，目前在６﹒８４爭持。（ｋｌ）
06/09/2018 09:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５１點子，報６﹒８２３０
《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２１７，較上個交易日升４９
點子。
隔晚美元匯價下跌，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５１點子，報
６﹒８２３０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３８１。
離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一度升至６﹒８３，目前在６﹒８４爭持。（ｋｌ）
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
|國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
|生財有道05/09/2018
【危機再現】資產撤出新興市場 龐寶林籲減持港股套現
|香港政情05/09/2018
【填出個未來】朱凱廸斥港府簡化議題 倡徵二手空置稅、釋軍營地
|中國故事05/09/2018
【上海專訪】東方啟音姚秋武：60歲創業助特殊兒童走入社會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰