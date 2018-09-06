【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５１點子，報６﹒８２３０

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２１７，較上個交易日升４９

點子。

隔晚美元匯價下跌，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５１點子，報

６﹒８２３０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３８１。

離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一度升至６﹒８３，目前在６﹒８４爭持。（ｋｌ）

