【人行收水】人行逆回購１２連停，今日無淨投放或淨回籠

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今

日不開展逆回購操作，為連續第１２個交易日暫停逆回購操作。公開市場今日沒有逆回購到期，

即今日無淨投放或淨回籠。

上日有傳人行８月向幾間大型銀行進行了定向正回購操作，回收流動性總規模約為３０００

億元人民幣，為逾３來年首次。（ｋｌ）

