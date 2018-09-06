《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作，為連續第１２個交易日暫停逆回購操作。公開市場今日沒有逆回購到期，
即今日無淨投放或淨回籠。
上日有傳人行８月向幾間大型銀行進行了定向正回購操作，回收流動性總規模約為３０００
億元人民幣，為逾３來年首次。（ｋｌ）
06/09/2018 09:21
【人行收水】人行逆回購１２連停，今日無淨投放或淨回籠
《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作，為連續第１２個交易日暫停逆回購操作。公開市場今日沒有逆回購到期，
即今日無淨投放或淨回籠。
上日有傳人行８月向幾間大型銀行進行了定向正回購操作，回收流動性總規模約為３０００
億元人民幣，為逾３來年首次。（ｋｌ）
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