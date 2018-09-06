《經濟通通訊社６日專訊》中國自從停止發放遊戲版號後，內地遊戲業頓時陷入監管漩渦，
８月底教育部等部門更以防控兒童近視為由，對網絡遊戲實施總量調控。據《南方都市報》引述
遊戲業界人士指，未來每款遊戲可能將會徵收３５％的專項稅，亦會實行遊戲版號配額制。
（ｃｔ）
06/09/2018 09:13
【管制打機】傳遊戲產品或面臨３５％專項稅，嗶哩嗶哩在美挫９％
《經濟通通訊社６日專訊》中國自從停止發放遊戲版號後，內地遊戲業頓時陷入監管漩渦，
８月底教育部等部門更以防控兒童近視為由，對網絡遊戲實施總量調控。據《南方都市報》引述
遊戲業界人士指，未來每款遊戲可能將會徵收３５％的專項稅，亦會實行遊戲版號配額制。
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