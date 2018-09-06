《經濟通通訊社６日專訊》中國財政部公布，為進一步加大對小微企業的支持力度，財政部
、稅務總局發布通知，自今年９月１日至２０２０年１２月３１日，對金融機構向小型企業、微
型企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入，利率不高於人行同期貸款基準利率
１５０％的部分將免徵增值稅。（ｅｙ）
06/09/2018 11:48
【政策風向】財政部：金融機構向小微企貸款利息收入免徵增值稅
《經濟通通訊社６日專訊》中國財政部公布，為進一步加大對小微企業的支持力度，財政部
、稅務總局發布通知，自今年９月１日至２０２０年１２月３１日，對金融機構向小型企業、微
型企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入，利率不高於人行同期貸款基準利率
１５０％的部分將免徵增值稅。（ｅｙ）
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