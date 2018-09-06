【貿易開戰】商務部：如果美對華加徵新關稅，中方將作出反制措施

《經濟通通訊社６日專訊》中國商務部召開９月份第一次發布會，會上商務部發言人高峰表

示，如果美方不顧反對，對華採取任何新的加徵關稅措施，中方將不得不做出必要的反制措施。

中美副部級磋商後，雙方工作層仍在保持溝通。

美國總統特朗普據稱將推進對２０００億美元中國貨品徵稅的計劃，最快或於今日落地。

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