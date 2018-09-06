《經濟通通訊社６日專訊》農業農村部今日再增通報三宗非洲豬瘟疫情，分別位於黑龍江省
佳木斯市、安徽省蕪湖市及安徽省宣城市，其中蕪湖是首次出現非洲豬瘟疫情的疫情。
根據公告，黑龍江省佳木斯市向陽區一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬２０３
頭，發病２６頭，死亡１０頭；安徽省蕪湖市南陵縣許鎮鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，該養殖
戶存欄生豬３０頭，發病１３頭，死亡４頭；宣城市宣州區天湖街道辦事處一養殖戶發生非洲豬
瘟疫情，該養殖戶存欄生豬５２頭，發病１５頭，死亡１５頭。（ｅｙ）
06/09/2018 17:38
【豬瘟來襲】佳木斯、蕪湖及宣城三城各再增一宗非洲豬瘟疫情
《經濟通通訊社６日專訊》農業農村部今日再增通報三宗非洲豬瘟疫情，分別位於黑龍江省
佳木斯市、安徽省蕪湖市及安徽省宣城市，其中蕪湖是首次出現非洲豬瘟疫情的疫情。
根據公告，黑龍江省佳木斯市向陽區一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬２０３
頭，發病２６頭，死亡１０頭；安徽省蕪湖市南陵縣許鎮鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，該養殖
戶存欄生豬３０頭，發病１３頭，死亡４頭；宣城市宣州區天湖街道辦事處一養殖戶發生非洲豬
瘟疫情，該養殖戶存欄生豬５２頭，發病１５頭，死亡１５頭。（ｅｙ）
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