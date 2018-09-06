【ＦＯＣＵＳ】「新興市場熊」亂傷全球，港股慎防淪提款機

【ＦＯＣＵＳ】聯儲加息及貿易戰「雙旋共舞」引發新興市場股匯齊跌，繼周三（５日）拖

累恆指重挫逾７００點後，續引發美股市場科技股、中概股巨震，其中「東窗事發」的京東連跌

兩日，市值蒸發近７０億美元。

儘管ＦＴＳＥ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ六連跌落入技術性熊市，

印度盧比、南非蘭特、印尼盾等齊創多年低位，但真正低點恐仍未見底。德銀就指，若想阻止新

興市場崩盤，除非發生４個關鍵事件，包括聯儲放慢加息步伐、阿根廷披索企穩、中國經濟回升

和銅價上漲、資金回流。但目前看，除阿根廷料獲ＩＭＦ援助暫時喘定，其他三項皆難度不小。



＊大行技術指標亮紅燈籲謹慎＊



新興市場拋售潮令恐慌情緒如亂槍掃射，加上美國國會邀請Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＦＢ就「外國

勢力」干擾美國選舉進行聽證會，兩者分別收跌５﹒２％、１﹒６％，原本受邀但拒派員出席的

谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ亦跌１％，拖累納指錄８月１５日來最糟糕的一天。

此外，紐約梅隆銀行中國ＡＤＲ指數、金龍中國指數周三分別跌３﹒６％、４﹒３％，其中

京東跌１０﹒６％，錄上市以來最大單日跌幅；阿里跌３﹒６％；拼多多跌９﹒４％。

美股掀起骨牌效應引發沉浸於牛市狂歡的華爾街的警惕。高盛就指，該行的牛市╱熊市指標

正「亮起紅燈」。自１９５５年以來，此指標與標普５００指數預期回報率關係密切，並都曾在

上兩輪熊市開始時處於峰值。

花旗的恐慌╱興奮模型亦顯示，市場情緒自１月以來首次升至極端水平。自１９８７年以來

，當該模型到達此水平後，市場有７０％的時候會在隨後１２個月下跌，是隨機概率的逾三倍。



＊央媽提前布防離岸人幣緩衝＊



不過，真正值得擔心的仍是新興市場。投資諮詢機構Ｙａｒｄｅｎｉ Ｒｅｓｅａｒｃｈ首

席投資策略師Ｅｄ Ｙａｒｄｅｎｉ就指，特朗普的政策正在推動美國經濟增長，並令世界其他

地區的經濟陷入蕭條，可能會導致廣泛的（ｗｉｄｅｓｐｒｅａｄ）新興市場危機。

為應對貨幣貶值衝擊，印尼最新宣布大幅提高１１００多種商品進口關稅最多４倍，以減少

進口，穩定盧比匯價。無獨有偶，央媽亦已提前布局「敲打」人幣空頭，國有大行據稱近日頻頻

在離岸人幣一個月掉期市場買入遠期合約，推升離岸美元╱ＣＮＨ掉期點，以收緊離岸人幣流動

性，增加人幣做空成本。

從委內瑞拉、土耳其、阿根廷、南非等開始的新興市場震盪近日蔓延至亞洲的印尼、印度，

令人不由聯想到９７亞洲金融危機前夕。弔詭的是，人幣在逆周期因子發功下企穩，港幣在新股

招股前夕仍弱勢難去，早市續低見７﹒８４９４；加上大戶沽盤比例遠高於買盤比例，港股會否

再淪提款機，或隨侵侵２０００億美元關稅最快今日落地很快有分曉。（經濟通通訊社 俞瑾）

