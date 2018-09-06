【國務會議】國務院：創投基金稅負總體不增，研適當降低社保費率

《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議落實新修訂個

人所得稅法的配套措施，決定完善政策確保創投基金稅負總體不增，保持地方已實施的創投基金

稅收支持政策穩定。

會議強調，目前全國養老金累計結餘較多，可以確保按時足額發放，在社保徵收機構改革到

位前，各地要一律保持現有徵收政策不變，同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體上不增加

企業負擔，以激發市場活力，引導社會預期向好。

會議還提出，對個人在二級市場買賣新三板股票比照上市公司股票，將對差價收入免徵個稅

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