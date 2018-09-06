【北水炒Ｄ乜】港股挫７２９點，北水流入１４億買工行匯控沽騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》港股周三急挫７２９﹒４９點或２﹒６１％，收報

２７２４３﹒８５點。

北水同日淨流入１４﹒２７億元人民幣，為連續四個交易日淨流入；其中北水流入最多的個

股為工行（０１３９８）、匯控（００００５）、農行（０１２８８）、中國信達

（０１３５９）；相反沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、太保（０２６０１）。

全日主板成交９５１﹒９７億元，較周二（４日）上升３１﹒９８％；港股通成交額

７４﹒６８億，佔大市成交７﹒８４％。



＊騰訊急瀉４％，北水沽近２億＊



花旗發表報告，指市場高估騰訊第三季遊戲銷售表現，但仍維持「買入」評級及４２０元目

標價不變，騰訊全日隨市急瀉４﹒０８％，收報３２４﹒８元。北水同日沽售騰訊１﹒７７億，

為全日最多沽盤的個股，過去三日合計錄淨沽盤２﹒５５億。

另外，北水分別沽太保８５２８萬，沽平保（０２３１８）７０９７萬。



＊北水續捧銀行股，工行淨流入７﹒５億＊



市況波動，北水流入銀行股避險，工行周三淨買盤達７﹒５２億，三日合計淨買盤

１１﹒６６億；匯控錄淨流入３﹒２６億，三日合計淨買盤５﹒９５；農行淨買盤１﹒８５億。

另外，北水流入中國信達９５５２萬。（ｅｎ）

