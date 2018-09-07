《經濟通通訊社７日專訊》據外電據外電引述交易員表示，印度央行對外匯市場進行大力干
預，強勢捍衛印度盧跌穿７２兌一美元的關口。
印度盧比兌美元在早盤一度短暫跌至７２﹒０４，其後央行入市決心阻止盧比跌穿７２水平
。盧比現升０﹒３％，報７１﹒７６５兌一美元。
自８月中旬以來，盧比在１５個交易日內從６９快速跌至７２水平，印度央行過去只是作溫
和干預，令交易商及投機者認為央行不會對盧比進行大幅干預，令盧比的沽空比率大增。
（ｍｎ）
07/09/2018 16:54
【新興市風暴】印度央行一改常態，大力出手捍衛盧比匯率
《經濟通通訊社７日專訊》據外電據外電引述交易員表示，印度央行對外匯市場進行大力干
預，強勢捍衛印度盧跌穿７２兌一美元的關口。
印度盧比兌美元在早盤一度短暫跌至７２﹒０４，其後央行入市決心阻止盧比跌穿７２水平
。盧比現升０﹒３％，報７１﹒７６５兌一美元。
自８月中旬以來，盧比在１５個交易日內從６９快速跌至７２水平，印度央行過去只是作溫
和干預，令交易商及投機者認為央行不會對盧比進行大幅干預，令盧比的沽空比率大增。
（ｍｎ）
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