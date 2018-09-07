【新股上市】奧邦建築暗盤開０﹒６元，低招股價逾１０％

《經濟通通訊社７日專訊》奧邦建築（０１６１５）下周一（１０日）掛牌，今日於輝立暗

盤交易系統，開市價０﹒６元，較招股價０﹒６７元低１０﹒４％，每手５０００股，若不計手

續費，每手蝕３５０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒５８元，低招股價１３﹒４％。（ｄａ）

