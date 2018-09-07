【貿易開戰】美加貿易談判繼續進行，終極問題尚未解決

《經濟通通訊社７日專訊》美國及加拿大繼續挽救北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），但要

達成協議之前還有數個主要問題有待解決，包括乳製品、傳媒行業保護、以及未來貿易爭端解決

機制等。

據悉，目前尚不清楚雙方能否化解分歧，又或者美國總統是否將選擇只與墨西哥簽訂立雙邊

協議。

特朗普將協議最後期限定於本周，加拿大外交部長方慧蘭在第二日的商討後表示，協商具有

建設性兼且頗有成效，但拒絕談論協商中的具體問題。（ｍｎ）

