《經濟通通訊社７日專訊》南韓官員表示，北韓領導人金正恩首次提出去核化時間安排，計
劃在美國總統特朗普第一個任期結束前完成。特朗普對此表示感謝，稱他們將一起完成。
不過有分析師認為，金正恩此舉旨在奉承特朗普，以便在特朗普與立場強硬的顧問之間製造
分歧。
美國國務卿蓬佩奧表示，無核化議題仍有大量工作要做，但認為平壤停止核試及導彈試射是
一件好事。
另外，美國國務院宣布，蓬佩奧最新任命的北韓問題特使Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ將
於９月１０至１５日訪問南韓、中國及日本。（ｍｎ）
07/09/2018 09:20
【朝鮮局勢】特朗普感謝金正恩提出去核化時間表
《經濟通通訊社７日專訊》南韓官員表示，北韓領導人金正恩首次提出去核化時間安排，計
劃在美國總統特朗普第一個任期結束前完成。特朗普對此表示感謝，稱他們將一起完成。
不過有分析師認為，金正恩此舉旨在奉承特朗普，以便在特朗普與立場強硬的顧問之間製造
分歧。
美國國務卿蓬佩奧表示，無核化議題仍有大量工作要做，但認為平壤停止核試及導彈試射是
一件好事。
另外，美國國務院宣布，蓬佩奧最新任命的北韓問題特使Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ將
於９月１０至１５日訪問南韓、中國及日本。（ｍｎ）
|國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
|FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
|國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
|生財有道05/09/2018
【危機再現】資產撤出新興市場 龐寶林籲減持港股套現
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰