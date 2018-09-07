【朝鮮局勢】特朗普感謝金正恩提出去核化時間表

《經濟通通訊社７日專訊》南韓官員表示，北韓領導人金正恩首次提出去核化時間安排，計

劃在美國總統特朗普第一個任期結束前完成。特朗普對此表示感謝，稱他們將一起完成。

不過有分析師認為，金正恩此舉旨在奉承特朗普，以便在特朗普與立場強硬的顧問之間製造

分歧。

美國國務卿蓬佩奧表示，無核化議題仍有大量工作要做，但認為平壤停止核試及導彈試射是

一件好事。

另外，美國國務院宣布，蓬佩奧最新任命的北韓問題特使Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ將

於９月１０至１５日訪問南韓、中國及日本。（ｍｎ）

