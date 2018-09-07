【貿易開戰】傳特朗普暗示日本是下一個打貿易戰的國家

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普向《華爾街日報》專欄作家Ｊａｍｅｓ

Ｆｒｅｅｍａｎ表示，接下來或會與日本展開貿易戰。

Ｆｒｅｅｍａｎ稱收到特朗普的電話，當時對方指自己與日本領導人的關係良好，但隨後指

出「只要我告訴他們需要支付多少錢，這個關係就會結束。」

Ｆｒｅｅｍａｎ指，特朗普聽起來非常注重消除與美國貿易夥伴的貿易逆差，即使美國與歐

洲、加拿大及墨西哥等成功進行談判，貿易不確定性亦不一定會結束，認為特朗普似乎仍然對美

日之間的貿易條款感到不滿。（ｍｎ）

