【俄鋁風暴】傳歐洲客戶將不會與俄鋁（４８６）敲定明年鋁協議

《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述消息人士報道，由於未知美國會否再次延長解除與俄

鋁（０００４８６）交易的死線，歐洲客戶將會避免與俄鋁進行交易，意味著俄鋁將無法簽下明

年的合約。

業界人士下周將在柏林開會以敲定２０１９年金屬供應合約，由於俄鋁的美國客戶需要在１

０月２３日之前解除與俄鋁的業務往來。在美國有業務或向美國客戶銷售產品的俄鋁歐洲客戶，

亦需要遵守這個限期規定。

市場人士預計，即使美國解除制裁，亦會在１１月中期選舉之後才行動。（ｍｎ）

