《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述消息人士報道，由於未知美國會否再次延長解除與俄
鋁（０００４８６）交易的死線，歐洲客戶將會避免與俄鋁進行交易，意味著俄鋁將無法簽下明
年的合約。
業界人士下周將在柏林開會以敲定２０１９年金屬供應合約，由於俄鋁的美國客戶需要在１
０月２３日之前解除與俄鋁的業務往來。在美國有業務或向美國客戶銷售產品的俄鋁歐洲客戶，
亦需要遵守這個限期規定。
市場人士預計，即使美國解除制裁，亦會在１１月中期選舉之後才行動。（ｍｎ）
07/09/2018 15:20
【俄鋁風暴】傳歐洲客戶將不會與俄鋁（４８６）敲定明年鋁協議
《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述消息人士報道，由於未知美國會否再次延長解除與俄
鋁（０００４８６）交易的死線，歐洲客戶將會避免與俄鋁進行交易，意味著俄鋁將無法簽下明
年的合約。
業界人士下周將在柏林開會以敲定２０１９年金屬供應合約，由於俄鋁的美國客戶需要在１
０月２３日之前解除與俄鋁的業務往來。在美國有業務或向美國客戶銷售產品的俄鋁歐洲客戶，
亦需要遵守這個限期規定。
市場人士預計，即使美國解除制裁，亦會在１１月中期選舉之後才行動。（ｍｎ）
|FOCUS07/09/2018
【FOCUS】侵侵陷「政變門」 「狂人」本性恐變本加厲
|國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
|FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
|國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰