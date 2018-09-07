【駐京專電】中證監：對６宗案件作出行政處罰，涉福士達集團等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會

表示，近日對６宗案件作出行政處罰。其中，對福士達集團法人非法利用他人帳戶從事證券交易

案作出處罰，責令福士達集團改正，並處以１０萬元（人民幣．下同）罰款，對直接負責的主管

人員王堅給予警告，並處以５萬元罰款，對其他直接責任人員張述給予警告，並處以３萬元罰款

。

對王清短線交易「摩恩電氣」案作出處罰，對王清給予警告，並處以１０萬元罰款。

對通金投資操縱「永藝股份」案作出處罰，對通金投資沒收違法所得６８１﹒４３萬元，並

處以１３６２﹒８６萬元罰款，對直接負責的主管人員劉璟給予警告，並處以３０萬元罰款。

河北證監局對焦玉淼從業人員違法買賣股票案作出處罰，責令焦玉淼依法處理非法持有的股

票，並處以４萬元罰款。

廣東證監局依法對柯榮卿短線交易「融捷股份」案作出處罰，對柯榮卿給予警告，並處以３

萬元罰款。

海南證監局依法對富立財富超比例持股未披露及限制期內交易股票案作出處罰，對富立財富

給予警告，對超比例持股未披露行為處以３０萬元罰款，對限制期內交易股票行為處以３０萬元

罰款，對直接負責的主管人員李岩給予警告，對超比例持股未披露行為處以３萬元罰款，對限制

期內交易股票行為處以３萬元罰款。

常德鵬表示，部分私募機構及其從業人員合規觀念薄弱，風控機制流於形式，過分追逐短期

收益，屢屢踩踏市場紅線，有的甚至公然實施操縱市場、內幕交易、利用未公開信息交易等違法

行為，與合法、成熟、穩健的機構投資者文化背道而馳，不嚴懲不足以糾偏，不重處不足以保障

這一行業的健康長遠發展。私募基金投資行為必須依法合規，絕不能「任性而為」，證監會將持

續加強私募基金監管力度，對私募基金行業存在的各類違法違規行為進行嚴厲打擊，通過強有力

的監管執法和責任追究，督促各類私募機構及從業人員堅持合法經營，增強合規意識，重視風險

防範。

