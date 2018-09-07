【駐京專電】中證監：８５４家上市公司扶貧，總計投入２０４億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會

表示，證監會發布上市公司２０１７年報扶貧工作信息披露情況，數據顯示，２０１７年年報中

，兩市共有８５４家上市公司披露了扶貧情況，涉及４３００個項目，總計投入資金２０４億元

人民幣。

