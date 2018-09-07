【上海專電】上期所：上市銅期權是國內期貨市場發展的必經之路

《經濟通通訊社記者林雯婕７日上海專電》上期所日前就銅期權上市答記者問時表示，上市

銅期權是國內期貨市場發展的必經之路。目前國內期貨市場的品種、交易方式都過於單一，易受

經濟周期、行業發展以及政策調整的影響。因此需要持續的產品創新和制度創新，提高國內期貨

市場的國際競爭力。

上期所指，銅期權不僅能夠管理價格變動風險，還能夠管理市場波動風險。在市場價格波動

劇烈、預期不明朗的環境下，單純參與期貨市場套保，會使企業每日面臨盈虧變動，往往達不到

預期的套保效果。期權價格中包含反映標的資產價格波動性風險的因素，即波動率，能夠反映投

資者對標的資產價格波動的預期。因此，期權可以代替期貨用於管理資產價格的方向性風險，更

適合管理價格的波動性風險。

此外，銅期權的專業性會吸引更多的機構投資者參與。機構投資者參與期權市場，不僅能夠

為期權市場帶來更多的流動性，而且通過靈活多樣的組合策略，進一步增加期貨市場的活躍程度

，為有色企業開展套期保值提供更加穩定的市場環境。

上期所稱，國內期貨公司、證券公司、基金公司和商業銀行等金融機構的業務模式較為單一

，其中一個原因是缺少期權這一開展金融創新的基礎工具。推出場內期權以後，將為金融機構開

展業務創新開創出一個新的領域，從而改變金融機構業務同質化的局面，創造金融產品多元化、

競爭模式多層次化的金融生態環境，推動多層次資本市場的建設。

