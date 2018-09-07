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即市新聞

07/09/2018 16:01

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周無升跌，樓價繼續高位企穩

　　《經濟通通訊社７日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１８８﹒４４點，按周沒有升跌，仍然為歷史第三高。
　　政府推出六招房策後，ＣＣＬ隨即結束連升７周，近８周持續於１８８點企穩，走勢趨向反
覆橫行。相信未來數周ＣＣＬ於高位企穩的局面會持續，有待９月份中秋節前後，樓價走勢才有
機會出現較明顯的轉變。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒０４點，為歷史第四高，按周下跌
０﹒１７％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒０９點，為歷史第三高，按周跌０﹒０５％。
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及中小型單位近６周持續一升一跌，分別於１９１點及１８９點企穩，走勢明
顯反覆橫行。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８５﹒１１點，按周升０﹒３０％。近８周豪宅樓價四升四跌，連
續８周在１８５點高位徘徊，等待突破上升機會。
　　九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ最新報１８８﹒７１點，連創歷史新高，按周升０﹒６８％。新界東
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２０７﹒５３點，按周跌０﹒６１％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９２﹒５２點，按周跌０﹒４７％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７０﹒１６點，按周跌
０﹒７７％。四區指數一升三跌，支持整體樓價走勢反覆橫行，有待中秋前後出現轉變。
（ｃｌ）

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