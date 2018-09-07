【本港樓市】中原ＣＣＬ按周無升跌，樓價繼續高位企穩

《經濟通通訊社７日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１８８﹒４４點，按周沒有升跌，仍然為歷史第三高。

政府推出六招房策後，ＣＣＬ隨即結束連升７周，近８周持續於１８８點企穩，走勢趨向反

覆橫行。相信未來數周ＣＣＬ於高位企穩的局面會持續，有待９月份中秋節前後，樓價走勢才有

機會出現較明顯的轉變。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒０４點，為歷史第四高，按周下跌

０﹒１７％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒０９點，為歷史第三高，按周跌０﹒０５％。

ＣＣＬ Ｍａｓｓ及中小型單位近６周持續一升一跌，分別於１９１點及１８９點企穩，走勢明

顯反覆橫行。

ＣＣＬ（大型單位）報１８５﹒１１點，按周升０﹒３０％。近８周豪宅樓價四升四跌，連

續８周在１８５點高位徘徊，等待突破上升機會。

九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１８８﹒７１點，連創歷史新高，按周升０﹒６８％。新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２０７﹒５３點，按周跌０﹒６１％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９２﹒５２點，按周跌０﹒４７％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７０﹒１６點，按周跌

０﹒７７％。四區指數一升三跌，支持整體樓價走勢反覆橫行，有待中秋前後出現轉變。

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