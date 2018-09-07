【本港經濟】８月底外匯儲備資產按月減少７０億至４２４９億美元

《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，本港８月底的官方外匯儲備資產為４２４９億美元

，較７月底的４３１９億美元，減少７０億美元。

連同未交收外匯合約在內，香港於今年８月底的外匯儲備資產為４１７３億美元（７月底為

４２４３億美元）。

為數４２４９億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應

Ｍ３約４６％。（ｃｌ）

