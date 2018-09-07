《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，本港８月底的官方外匯儲備資產為４２４９億美元
，較７月底的４３１９億美元，減少７０億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於今年８月底的外匯儲備資產為４１７３億美元（７月底為
４２４３億美元）。
為數４２４９億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）
07/09/2018 16:32
【本港經濟】８月底外匯儲備資產按月減少７０億至４２４９億美元
《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，本港８月底的官方外匯儲備資產為４２４９億美元
，較７月底的４３１９億美元，減少７０億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於今年８月底的外匯儲備資產為４１７３億美元（７月底為
４２４３億美元）。
為數４２４９億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）
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