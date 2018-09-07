《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，今日起公開招股的美團點評（０３６９０）獲長和
系創辦人李嘉誠、利福國際（０１２１２）主席劉鑾鴻、新世界發展（０００１７）執行副主席
鄭志剛入飛認購。
內地餐廳點評平台－美團點評為香港第二隻以「同股不同權」方式上市的股份，招股價每股
介乎６０至７２元，以每手１００股計，入場費為７２７２﹒５５元。該股今日起至下周三（１
２日）公開招股，預計於本月２０日掛牌。（ｋｙ）
07/09/2018 10:41
【新股上市】傳美團點評獲李嘉誠、劉鑾鴻、鄭志剛入飛認購
《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，今日起公開招股的美團點評（０３６９０）獲長和
系創辦人李嘉誠、利福國際（０１２１２）主席劉鑾鴻、新世界發展（０００１７）執行副主席
鄭志剛入飛認購。
內地餐廳點評平台－美團點評為香港第二隻以「同股不同權」方式上市的股份，招股價每股
介乎６０至７２元，以每手１００股計，入場費為７２７２﹒５５元。該股今日起至下周三（１
２日）公開招股，預計於本月２０日掛牌。（ｋｙ）
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