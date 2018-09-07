【新股上市】傳美團點評獲李嘉誠、劉鑾鴻、鄭志剛入飛認購

《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，今日起公開招股的美團點評（０３６９０）獲長和

系創辦人李嘉誠、利福國際（０１２１２）主席劉鑾鴻、新世界發展（０００１７）執行副主席

鄭志剛入飛認購。

內地餐廳點評平台－美團點評為香港第二隻以「同股不同權」方式上市的股份，招股價每股

介乎６０至７２元，以每手１００股計，入場費為７２７２﹒５５元。該股今日起至下周三（１

２日）公開招股，預計於本月２０日掛牌。（ｋｙ）

