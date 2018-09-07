【企業盈喜】盈健醫療（１４１９）料年度純利按年增加約８０％

《經濟通通訊社７日專訊》盈健醫療（０１４１９）發盈喜，截至今年６月底止年度純利預

期較２０１７年度的增加約８０％。

盈健醫療指，純利增長主要由於整體醫療服務之病人就診次數增加；全科醫療服務的每次就

診平均支出增加；專科醫療服務範圍擴大，且若干專科醫療服務表現超卓；及高端牙科服務發展

成熟並配以經驗豐富的專業團隊以及牙科服務受惠於香港政府所推出的關愛基金計劃。（ｋｙ）

