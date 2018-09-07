《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８５８點，升２３點，低水
１１５﹒４７點，最新報２６７８２點，跌５３點，低水１９１﹒４７點，合約成交３２４０張
。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５３７點，升４點，高水３４點，最新報
１０５０３點，跌３０點，低水５７點，合約成交９１６張。（ｋｙ）
07/09/2018 18:05
【夜期時段】即月期指最新報２６７８２，跌５３點，低水１９１點
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８５８點，升２３點，低水
１１５﹒４７點，最新報２６７８２點，跌５３點，低水１９１﹒４７點，合約成交３２４０張
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Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５３７點，升４點，高水３４點，最新報
１０５０３點，跌３０點，低水５７點，合約成交９１６張。（ｋｙ）
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