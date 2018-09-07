《經濟通通訊社７日專訊》奧邦建築（０１６１５）下周一（１０日）掛牌，今日於耀才證
券暗盤交易系統中，開市報０﹒６６元，最高價０﹒７元，收市價則為０﹒６７元，險守０﹒６
７元招股價。（ｋｙ）
07/09/2018 19:05
【新股上市】奧邦建築暗盤收市報０﹒６７元，險守招股價
《經濟通通訊社７日專訊》奧邦建築（０１６１５）下周一（１０日）掛牌，今日於耀才證
券暗盤交易系統中，開市報０﹒６６元，最高價０﹒７元，收市價則為０﹒６７元，險守０﹒６
７元招股價。（ｋｙ）
|FOCUS07/09/2018
【FOCUS】侵侵陷「政變門」 「狂人」本性恐變本加厲
|國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
|FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
|國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰