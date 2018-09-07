【新股上市】華興資本通過香港ＩＰＯ聆訊，募資金額最多４億美元

《經濟通通訊社７日專訊》根據內地媒體報道，華興資本已通過香港ＩＰＯ聆訊，下周正式

啟動投資者路演。華興資本ＩＰＯ募資金額為３至４億美元，募資金額將主要用於拓展投資銀行

，投資管理，私人財富管理以及技術研發等方面。投行對其給出的最新估值區間為３０至４０億

美元。

６月２５日，華興資本正式向港交所提交上市申請，啟動赴港上市流程，主承銷商為高盛，

工銀國際，財務顧問則為華興資本。（ｊｎ）

