《經濟通通訊社７日專訊》政府刊憲，將１１月２５日的立法會九龍西補選提名期定於１０
月２日至１５日。有關議席是因劉小麗被取消議員資格而懸空。
選管會委任九龍城民政專員郭偉勳為今次補選的選舉主任，他亦是上次「３１１補選」九龍
西選區的選舉主任。選委會同時委任由鮑進龍資深大律師組成一個提名顧問委員會，應選舉主任
的申請提供意見。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/09/2018 10:22
【九西補選】立法會九龍西補選提名期為１０月２日至１５日
《經濟通通訊社７日專訊》政府刊憲，將１１月２５日的立法會九龍西補選提名期定於１０
月２日至１５日。有關議席是因劉小麗被取消議員資格而懸空。
選管會委任九龍城民政專員郭偉勳為今次補選的選舉主任，他亦是上次「３１１補選」九龍
西選區的選舉主任。選委會同時委任由鮑進龍資深大律師組成一個提名顧問委員會，應選舉主任
的申請提供意見。（ｃｗ）（ｚｚ）
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