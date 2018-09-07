【香港政情】英國指中英聯合聲明仍有約束力，港府：外國不應干預

《經濟通通訊社７日專訊》英國政府向國會提交新一份《香港半年報告書》，指出《中英聯

合聲明》仍有法律約束力，雖現時「一國兩制」整體運作良好，但留意到香港在受《基本法》和

《中英聯合聲明》所保障的高度自治、人權和自由均受到壓力。報告又指，英國政府認為「港獨

」不符合現實，但在言論自由之下應有討論空間。

港府回應指，自回歸以來，特區一直嚴格按照《基本法》的規定實行高度自治、港人治港，

「一國兩制」得到全面和成功落實是國際社會有目共睹。強調外國政府不應以任何形式干預香港

的內部事務。

對於「港獨」問題，港府指《基本法》訂明香港是中華人民共和國不可分離的部分。「港獨

」違反《基本法》，亦損害國家主權、國家安全及領土完整，有違「一國兩制」，並破壞香港在

《基本法》列明的憲制與法律基礎。

至於報告所關注的ＤＱ周庭參選資格、「一地兩檢」等爭議。港府指，鼓吹或推動「港獨」

、「民主自決」或以公投方式提出包括選擇獨立來處理香港體制的人士，不可能擁護《基本法》

，因此不可能履行立法會議員的職責；而「一地兩檢」則「本質上是跨境運輸便利市民的措施，

是民生事項」，港府與內地在商討高鐵香港段通關程序時，一直同意「一地兩檢」必須符合「一

國兩制」和不違反《基本法》。（ｃｗ）（ｚｚ）

