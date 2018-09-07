《經濟通通訊社７日專訊》終審法院今日開庭審理反發展新界東北示威者衝擊立法會大樓一
案的上訴聆訊。終審法院裁判眾人上訴得直，當庭釋放。
１３名被告為社民連副主席黃浩銘、香港眾志主席林朗彥、社工梁曉暘、劉國樑、梁穎禮、
朱偉聰、土地正義聯盟召集人何潔泓、周豁然、嚴敏華、招顯聰、郭耀昌、黃根源及陳白山。他
們原被裁定非法集結罪成，判罰社會服務令，後來律政司成功覆核刑期，上訴庭改判各人即時監
禁８至１３個月，他們就上訴庭的決定向終院提上訴。
（ｃｗ）（ｚｚ）
07/09/2018 12:32
【香港政情】反新界東北撥款案１３被告上訴得直，即時釋放
《經濟通通訊社７日專訊》終審法院今日開庭審理反發展新界東北示威者衝擊立法會大樓一
案的上訴聆訊。終審法院裁判眾人上訴得直，當庭釋放。
１３名被告為社民連副主席黃浩銘、香港眾志主席林朗彥、社工梁曉暘、劉國樑、梁穎禮、
朱偉聰、土地正義聯盟召集人何潔泓、周豁然、嚴敏華、招顯聰、郭耀昌、黃根源及陳白山。他
們原被裁定非法集結罪成，判罰社會服務令，後來律政司成功覆核刑期，上訴庭改判各人即時監
禁８至１３個月，他們就上訴庭的決定向終院提上訴。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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