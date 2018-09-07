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即市新聞

07/09/2018 15:23

【高鐵通車】往廣州南票價２１５元人民幣起，匯率每月更新

　　《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公布，高鐵車票將於下周一（１０日）起開始預售。票價會
按上月２１日的港幣與人民幣的匯率中位數計算。
　　商務總監楊美珍指，早前已公布不少站點的二等票價價錢，而一等車票約為二等車票的１﹒
６倍、特等票為１﹒８倍、高務車票約為３倍。
　　楊美珍又指，高鐵會有「公布票價」和「執行票價」，執行票價不會高於公布票價，是用於
有些特別班次，例如較早或晚、停站較多、車程較長的班次，便會調低執行票價。
　　另外，高鐵會設學生特惠票予在內地讀大學的港人，定價為７５折，每人每年限購４張。


表列西九往內地虎門、慶盛及廣州南之「公布票價」和「執行票價」：


　出發站　　到達站　　　　　公布票價（人民幣）　　　　　成人票執行票價（人民幣）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　車廂席別　　　　　　　　　　　　車廂席別
　　　　　　　　　　二等座　一等座　特等座　商務座　　二等座　一等座　特等座　商務座
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　西九龍　　虎門　　１７８　２８５　３２０　５３３　　１７８　２６８　３０４　３７３
　西九龍　　慶盛　　１８５　２９６　３３３　５５５　　１８５　２７８　３１６　３８９
　西九龍　　廣州南　２１５　３４４　３８７　６４５　　２１５　３２３　３６８　４５２
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃｗ）

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