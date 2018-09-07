【高鐵通車】往廣州南票價２１５元人民幣起，匯率每月更新

《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公布，高鐵車票將於下周一（１０日）起開始預售。票價會

按上月２１日的港幣與人民幣的匯率中位數計算。

商務總監楊美珍指，早前已公布不少站點的二等票價價錢，而一等車票約為二等車票的１﹒

６倍、特等票為１﹒８倍、高務車票約為３倍。

楊美珍又指，高鐵會有「公布票價」和「執行票價」，執行票價不會高於公布票價，是用於

有些特別班次，例如較早或晚、停站較多、車程較長的班次，便會調低執行票價。

另外，高鐵會設學生特惠票予在內地讀大學的港人，定價為７５折，每人每年限購４張。





表列西九往內地虎門、慶盛及廣州南之「公布票價」和「執行票價」：





出發站 到達站 公布票價（人民幣） 成人票執行票價（人民幣）

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車廂席別 車廂席別

二等座 一等座 特等座 商務座 二等座 一等座 特等座 商務座

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西九龍 虎門 １７８ ２８５ ３２０ ５３３ １７８ ２６８ ３０４ ３７３

西九龍 慶盛 １８５ ２９６ ３３３ ５５５ １８５ ２７８ ３１６ ３８９

西九龍 廣州南 ２１５ ３４４ ３８７ ６４５ ２１５ ３２３ ３６８ ４５２

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（ｃｗ）

