《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》外交部發言人陸慷宣布，應俄羅斯聯邦總統
普京邀請，國家主席習近平將於下周二（１１日）至下周三（１２日）赴俄羅斯符拉迪沃斯托克
出席第四屆東方經濟論壇。
07/09/2018 08:44
【駐京專電】習近平１１—１２日赴俄羅斯出席第四屆東方經濟論壇
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》外交部發言人陸慷宣布，應俄羅斯聯邦總統
普京邀請，國家主席習近平將於下周二（１１日）至下周三（１２日）赴俄羅斯符拉迪沃斯托克
出席第四屆東方經濟論壇。
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