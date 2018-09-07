《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京保監局表示，近期接到多家公司反映，
存在Ｐ２Ｐ平台等業外機構冒用保險公司名義，勸說公司客戶退保並購買非保險理財產品。相關
機構掌握保險公司客戶的姓名、性別、電話以及近期購買過保險產品等信息，以「保單升級」、
「分紅補償」等為由約見客戶勸說退保。北京保監局已向業內下發文件提示風險：「各公司應及
時報告風險情況，如有特殊情況、緊急事件必須第一時間報告。」
07/09/2018 09:27
【駐京專電】北京保監局警示網貸冒用險企名義誘騙退保
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京保監局表示，近期接到多家公司反映，
存在Ｐ２Ｐ平台等業外機構冒用保險公司名義，勸說公司客戶退保並購買非保險理財產品。相關
機構掌握保險公司客戶的姓名、性別、電話以及近期購買過保險產品等信息，以「保單升級」、
「分紅補償」等為由約見客戶勸說退保。北京保監局已向業內下發文件提示風險：「各公司應及
時報告風險情況，如有特殊情況、緊急事件必須第一時間報告。」
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