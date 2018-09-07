【駐京專電】北京保監局警示網貸冒用險企名義誘騙退保

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京保監局表示，近期接到多家公司反映，

存在Ｐ２Ｐ平台等業外機構冒用保險公司名義，勸說公司客戶退保並購買非保險理財產品。相關

機構掌握保險公司客戶的姓名、性別、電話以及近期購買過保險產品等信息，以「保單升級」、

「分紅補償」等為由約見客戶勸說退保。北京保監局已向業內下發文件提示風險：「各公司應及

時報告風險情況，如有特殊情況、緊急事件必須第一時間報告。」

