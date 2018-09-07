《經濟通通訊社７日專訊》數據顯示，今年上半年熊貓債發行金額高達５４０億元（人民幣
．下同），按年增近２倍。今年至今累計發行逾６５０億元，有望超越去年，創下熊貓債市場誕
生以來史上第二大發行規模。熊貓債餘額達２５３６億元，為離岸人民幣債券規模的三分之二。
據外電引述分析表示，在美元走強、人民幣走弱，加上中國無風險利率走低的情況下，中美
息差明顯收窄，發行人對發行人民幣債的意欲增加。（ｋｌ）
07/09/2018 09:24
【聚焦人幣】數據指上半年熊貓債發行規模按年激增近兩倍
《經濟通通訊社７日專訊》數據顯示，今年上半年熊貓債發行金額高達５４０億元（人民幣
．下同），按年增近２倍。今年至今累計發行逾６５０億元，有望超越去年，創下熊貓債市場誕
生以來史上第二大發行規模。熊貓債餘額達２５３６億元，為離岸人民幣債券規模的三分之二。
據外電引述分析表示，在美元走強、人民幣走弱，加上中國無風險利率走低的情況下，中美
息差明顯收窄，發行人對發行人民幣債的意欲增加。（ｋｌ）
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