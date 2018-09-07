【人行放水】德國商銀周浩：料人行維持貨幣政策「有序寬鬆」

《經濟通通訊社７日專訊》對於人民銀行貨幣政策的取態，德國商業銀行中國首席經濟學家

周浩認為，在未來一段時間內，人行或會維持一個偏寬鬆但又相對平衡的態度，通過投放中期借

貸便利（ＭＬＦ）的同時，短期流動性又不至於太過寬鬆，即「有序寬鬆」。

人行今日開展１７６５億元人民幣１年期ＭＬＦ操作，中標利率３﹒３％，無進行逆回購操

作，連續暫停逆回購日數累積至１３個交易日。（ｋｌ）

