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即市新聞

07/09/2018 11:31

【失二千七】滬綜指衝高後回落半日收跌０﹒１％，科技股拖低大市

　　《經濟通通訊社７日專訊》國務院常務會議要求完善政策確保創投基金稅負總體不增，支持
未盈利創新企業上市，同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體上不增加企業負擔，以激發市
場活力。另一邊廂，中美貿易戰繼續發酵，美國對中國２０００億美元商品加徵關稅計劃的公眾
徵詢期結束，中方表明如果美國加徵新關稅，將採取必要的反制措施。
　　國務會議釋出的利好，帶動滬深股市今早全線高開，但貿易戰憂慮持續打擊投資者信心，加
上人民銀行連續１３日暫停逆回購操作，而中期借貸便利（ＭＬＦ）操作亦只是等額續作，未有
為市場釋放增量資金，流動性緊張仍未緩解，三大股指半日全線收跌。
　　滬綜指開市後不久已重上二千七，最高見過２７２８點，升幅達１﹒４％，惟隨後逐步回落
，半日收跌０﹒１３％，報２６８８﹒１３點，２７００點得而復失，振幅率達１﹒５％，深成
指及創業板分別跌０﹒４％及０﹒２％。在震盪市下，兩市半日成交增至１６０３億元人民幣，
較上日（６日）大增１５％。

＊憂美國開刀，科技股先捱沽＊

　　美國擬實施的新徵稅措施涵蓋科技產品，軟件股率先有拋售，拖累大市回落，用友網絡（滬
：６００５８８）挫近８％，中國軟件（滬：６００５３６）挫７％，科大訊飛
（深：００２２３０）及紫光（深：０００９３８）分別跌２％及３％。
　　半導體股跌幅亦較大，台基股份（深：３０００４６）挫近８％，兆易創新
（滬：６０３９８６）挫近７％，士蘭微（滬：６００４６０）挫５％。
　　５Ｇ概念股回吐，中興（深：００００６３）挫逾３％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）、
亨通光電（滬：６００４８７）連同工業富聯（滬：６０１１３８）跌約２％。

＊創投概念股跑出＊

　　受惠焦煤、焦炭期貨上升，煤炭股一支獨秀，陝西煤業（滬：６０１２２５）計劃回購，股
價一度漲停，半日收升８％，神華（滬：６０１０８８）漲近４％，兗煤（滬：６００１８８）
及中煤（滬：６０１８９８）升約２％。
　　國務院釋減負信號谷創投，創投概念股急升，創業黑馬（深：３００６８８）漲６％，華金
資本（深：０００５３２）漲４％。
　　醫藥股回升，復藥（滬：６００１９６）漲３％，恆瑞醫藥（滬：６００２７６）升１％，
恆康醫療（深：００２２１９）漲停。（ｋｌ）

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