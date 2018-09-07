《經濟通通訊社７日專訊》保險股午後顯著拉升，帶動Ａ股市場午後再次轉升，滬綜指升
０﹒４４％，報２７０３﹒３６點，重上２７００；滬深３００指數升０﹒６１％，深成指升０
﹒２２％，創業板升０﹒１２％。
上海Ｂ股升０﹒１３％，深圳Ｂ股升０﹒１５％。（ｋｌ）
07/09/2018 13:14
【守二千七】滬綜指午後倒升０﹒４４％，重上２７００
《經濟通通訊社７日專訊》保險股午後顯著拉升，帶動Ａ股市場午後再次轉升，滬綜指升
０﹒４４％，報２７０３﹒３６點，重上２７００；滬深３００指數升０﹒６１％，深成指升０
﹒２２％，創業板升０﹒１２％。
上海Ｂ股升０﹒１３％，深圳Ｂ股升０﹒１５％。（ｋｌ）
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