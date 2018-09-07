【守二千七】國務會議提振，滬綜指收升０﹒４％，全周累跌近１％

《經濟通通訊社７日專訊》國務院常務會議要求完善政策，確保創投基金稅負總體不增，支
持未有盈利創新企業上市，同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體上不增加企業負擔，以激
發市場活力。另一邊廂，中美貿易戰繼續發酵，美國對中國２０００億美元商品加徵關稅計劃的
公眾徵詢期結束，中方表明如果美國加徵新關稅，將採取必要的反制措施。
國務會議釋出的利好，帶動滬深股市今早全線高開，但貿易戰憂慮持續打擊投資者信心，加
上人民銀行連續１３日暫停逆回購操作，而中期借貸便利（ＭＬＦ）操作亦只是等額續作，未有
為市場釋放增量資金，流動性緊張仍未緩解，三大股指均曾倒跌，但午後均普遍回升。
滬綜指開市後不久已重上二千七，最高見過２７２８點，惟隨後逐步回落，午後在二千七水
平拉据，最終成功險守，收報２７０２﹒３點，升０﹒４％，終止兩連跌，惟全星期累跌
０﹒８％，連跌兩星期。
深成指微跌０﹒０２％，創業板升０﹒１７％。在震盪市下，兩市全日成交增至２７２０億
元人民幣，較上日（６日）增近９％。
＊創投概念股跑出，重磅股回升撐市＊
受惠焦煤、焦炭期貨上升，煤炭股一支獨秀，陝西煤業（滬：６０１２２５）計劃回購，股
價漲停收市，神華（滬：６０１０８８）漲近５％，兗煤（滬：６００１８８）及中煤
（滬：６０１８９８）升２％。
國務院釋減負信號谷創投，創投概念股急升，創業黑馬（深：３００６８８）漲６％，華金
資本（深：０００５３２）漲４％。
保險股午後回升撐市，平保（滬：６０１３１８）升２％，太保（滬：６０１６０１）及新
華保險（滬：６０１３３６）升１％，國壽或今日宣布董事長楊明生卸任，國壽
（滬：６０１６２８）股價微跌０﹒３％。
醫藥股回升，復藥（滬：６００１９６）及恆瑞醫藥（滬：６００２７６）漲３％，恆康醫
療（深：００２２１９）漲停。
其他重磅股方面，茅台（滬：６００５１９）升１％，招行（滬：６０００３６）升２％，
中交建（滬：６０１８００）、中鐵（滬：６０１３９０）及保利（滬：６０００４８）升１％
。
＊憂美國開刀，科技股先捱沽＊
美國擬實施的新徵稅措施涵蓋科技產品，軟件股率先有拋售，拖累大市回落，用友網絡
（滬：６００５８８）及中國軟件（滬：６００５３６）分別挫近６％及７％，科大訊飛
（深：００２２３０）跌２％，紫光（深：０００９３８）跌３％。
半導體股跌幅亦較大，台基股份（深：３０００４６）挫近６％，兆易創新
（滬：６０３９８６）及士蘭微（滬：６００４６０）挫約５％。
５Ｇ概念股回吐，中興（深：００００６３）挫逾３％，Ａ股聯通
（滬：６０００５０及工業富聯（滬：６０１１３８）跌１％。（ｋｌ）
表列滬深股市主要指數
收市 升╱跌 成交金額
（點） （％） （億元人民幣）
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滬深３００指數 ３２７７﹒６４ ＋０﹒４５
上證綜合指數 ２７０２﹒３０ ＋０﹒４０ １１３８﹒００
深證綜合指數 １４３３﹒３６ ＋０﹒１０ １５８２﹒００
上證Ｂ股指數 ２８５﹒７０ ＋０﹒１３ ０﹒８９
深證Ｂ股指數 ９７９﹒３５ ＋０﹒１８ ０﹒５５
上證１８０指數 ７２７６﹒０７ ＋０﹒６９
上證３８０指數 ４３４０﹒７０ ＋０﹒１７
深證成份指數 ８３２２﹒３６ －０﹒０２
中小創新指數 １７０３﹒７７ ＋０﹒２０
深圳創業板指數 １４２５﹒２３ ＋０﹒１７
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