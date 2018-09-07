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即市新聞

07/09/2018 15:05

【守二千七】國務會議提振，滬綜指收升０﹒４％，全周累跌近１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》國務院常務會議要求完善政策，確保創投基金稅負總體不增，支
持未有盈利創新企業上市，同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體上不增加企業負擔，以激
發市場活力。另一邊廂，中美貿易戰繼續發酵，美國對中國２０００億美元商品加徵關稅計劃的
公眾徵詢期結束，中方表明如果美國加徵新關稅，將採取必要的反制措施。
　　國務會議釋出的利好，帶動滬深股市今早全線高開，但貿易戰憂慮持續打擊投資者信心，加
上人民銀行連續１３日暫停逆回購操作，而中期借貸便利（ＭＬＦ）操作亦只是等額續作，未有
為市場釋放增量資金，流動性緊張仍未緩解，三大股指均曾倒跌，但午後均普遍回升。
　　滬綜指開市後不久已重上二千七，最高見過２７２８點，惟隨後逐步回落，午後在二千七水
平拉据，最終成功險守，收報２７０２﹒３點，升０﹒４％，終止兩連跌，惟全星期累跌
０﹒８％，連跌兩星期。
　　深成指微跌０﹒０２％，創業板升０﹒１７％。在震盪市下，兩市全日成交增至２７２０億
元人民幣，較上日（６日）增近９％。

＊創投概念股跑出，重磅股回升撐市＊

　　受惠焦煤、焦炭期貨上升，煤炭股一支獨秀，陝西煤業（滬：６０１２２５）計劃回購，股
價漲停收市，神華（滬：６０１０８８）漲近５％，兗煤（滬：６００１８８）及中煤
（滬：６０１８９８）升２％。
　　國務院釋減負信號谷創投，創投概念股急升，創業黑馬（深：３００６８８）漲６％，華金
資本（深：０００５３２）漲４％。
　　保險股午後回升撐市，平保（滬：６０１３１８）升２％，太保（滬：６０１６０１）及新
華保險（滬：６０１３３６）升１％，國壽或今日宣布董事長楊明生卸任，國壽
（滬：６０１６２８）股價微跌０﹒３％。
　　醫藥股回升，復藥（滬：６００１９６）及恆瑞醫藥（滬：６００２７６）漲３％，恆康醫
療（深：００２２１９）漲停。
　　其他重磅股方面，茅台（滬：６００５１９）升１％，招行（滬：６０００３６）升２％，
中交建（滬：６０１８００）、中鐵（滬：６０１３９０）及保利（滬：６０００４８）升１％


＊憂美國開刀，科技股先捱沽＊

　　美國擬實施的新徵稅措施涵蓋科技產品，軟件股率先有拋售，拖累大市回落，用友網絡
（滬：６００５８８）及中國軟件（滬：６００５３６）分別挫近６％及７％，科大訊飛
（深：００２２３０）跌２％，紫光（深：０００９３８）跌３％。
　　半導體股跌幅亦較大，台基股份（深：３０００４６）挫近６％，兆易創新
（滬：６０３９８６）及士蘭微（滬：６００４６０）挫約５％。
　　５Ｇ概念股回吐，中興（深：００００６３）挫逾３％，Ａ股聯通
（滬：６０００５０及工業富聯（滬：６０１１３８）跌１％。（ｋｌ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　３２７７﹒６４　　　＋０﹒４５　

　　　上證綜合指數　　　　２７０２﹒３０　　　＋０﹒４０　　　　１１３８﹒００
　　　深證綜合指數　　　　１４３３﹒３６　　　＋０﹒１０　　　　１５８２﹒００

　　　上證Ｂ股指數　　　　　２８５﹒７０　　　＋０﹒１３　　　　　　　０﹒８９
　　　深證Ｂ股指數　　　　　９７９﹒３５　　　＋０﹒１８　　　　　　　０﹒５５

　　　上證１８０指數　　　７２７６﹒０７　　　＋０﹒６９
　　　上證３８０指數　　　４３４０﹒７０　　　＋０﹒１７

　　　深證成份指數　　　　８３２２﹒３６　　　－０﹒０２
　　　中小創新指數　　　　１７０３﹒７７　　　＋０﹒２０
　　　深圳創業板指數　　　１４２５﹒２３　　　＋０﹒１７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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