【守二千七】國務會議提振，滬綜指收升０﹒４％，全周累跌近１％

《經濟通通訊社７日專訊》國務院常務會議要求完善政策，確保創投基金稅負總體不增，支

持未有盈利創新企業上市，同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體上不增加企業負擔，以激

發市場活力。另一邊廂，中美貿易戰繼續發酵，美國對中國２０００億美元商品加徵關稅計劃的

公眾徵詢期結束，中方表明如果美國加徵新關稅，將採取必要的反制措施。

國務會議釋出的利好，帶動滬深股市今早全線高開，但貿易戰憂慮持續打擊投資者信心，加

上人民銀行連續１３日暫停逆回購操作，而中期借貸便利（ＭＬＦ）操作亦只是等額續作，未有

為市場釋放增量資金，流動性緊張仍未緩解，三大股指均曾倒跌，但午後均普遍回升。

滬綜指開市後不久已重上二千七，最高見過２７２８點，惟隨後逐步回落，午後在二千七水

平拉据，最終成功險守，收報２７０２﹒３點，升０﹒４％，終止兩連跌，惟全星期累跌

０﹒８％，連跌兩星期。

深成指微跌０﹒０２％，創業板升０﹒１７％。在震盪市下，兩市全日成交增至２７２０億

元人民幣，較上日（６日）增近９％。



＊創投概念股跑出，重磅股回升撐市＊



受惠焦煤、焦炭期貨上升，煤炭股一支獨秀，陝西煤業（滬：６０１２２５）計劃回購，股

價漲停收市，神華（滬：６０１０８８）漲近５％，兗煤（滬：６００１８８）及中煤

（滬：６０１８９８）升２％。

國務院釋減負信號谷創投，創投概念股急升，創業黑馬（深：３００６８８）漲６％，華金

資本（深：０００５３２）漲４％。

保險股午後回升撐市，平保（滬：６０１３１８）升２％，太保（滬：６０１６０１）及新

華保險（滬：６０１３３６）升１％，國壽或今日宣布董事長楊明生卸任，國壽

（滬：６０１６２８）股價微跌０﹒３％。

醫藥股回升，復藥（滬：６００１９６）及恆瑞醫藥（滬：６００２７６）漲３％，恆康醫

療（深：００２２１９）漲停。

其他重磅股方面，茅台（滬：６００５１９）升１％，招行（滬：６０００３６）升２％，

中交建（滬：６０１８００）、中鐵（滬：６０１３９０）及保利（滬：６０００４８）升１％

。



＊憂美國開刀，科技股先捱沽＊



美國擬實施的新徵稅措施涵蓋科技產品，軟件股率先有拋售，拖累大市回落，用友網絡

（滬：６００５８８）及中國軟件（滬：６００５３６）分別挫近６％及７％，科大訊飛

（深：００２２３０）跌２％，紫光（深：０００９３８）跌３％。

半導體股跌幅亦較大，台基股份（深：３０００４６）挫近６％，兆易創新

（滬：６０３９８６）及士蘭微（滬：６００４６０）挫約５％。

５Ｇ概念股回吐，中興（深：００００６３）挫逾３％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０及工業富聯（滬：６０１１３８）跌１％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２７７﹒６４ ＋０﹒４５



上證綜合指數 ２７０２﹒３０ ＋０﹒４０ １１３８﹒００

深證綜合指數 １４３３﹒３６ ＋０﹒１０ １５８２﹒００



上證Ｂ股指數 ２８５﹒７０ ＋０﹒１３ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 ９７９﹒３５ ＋０﹒１８ ０﹒５５



上證１８０指數 ７２７６﹒０７ ＋０﹒６９

上證３８０指數 ４３４０﹒７０ ＋０﹒１７



深證成份指數 ８３２２﹒３６ －０﹒０２

中小創新指數 １７０３﹒７７ ＋０﹒２０

深圳創業板指數 １４２５﹒２３ ＋０﹒１７

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