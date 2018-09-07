【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１１點子，報６﹒８２９６

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２１２，較上個交易日升５點

子，連升兩個交易日。

美匯指數連跌兩日，帶動人民幣匯率向上。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開

１１點子，報６﹒８２９６，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３０７，離岸人民幣（ＣＮＨ）

亦重上６﹒８３水平。（ｋｌ）

