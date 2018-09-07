《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２１２，較上個交易日升５點
子，連升兩個交易日。
美匯指數連跌兩日，帶動人民幣匯率向上。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開
１１點子，報６﹒８２９６，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３０７，離岸人民幣（ＣＮＨ）
亦重上６﹒８３水平。（ｋｌ）
07/09/2018 09:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１１點子，報６﹒８２９６
《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２１２，較上個交易日升５點
子，連升兩個交易日。
美匯指數連跌兩日，帶動人民幣匯率向上。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開
１１點子，報６﹒８２９６，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３０７，離岸人民幣（ＣＮＨ）
亦重上６﹒８３水平。（ｋｌ）
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