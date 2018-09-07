《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，人民銀行至今仍未進行逆回購，今日無逆回購到期
，另有１７６５億元人民幣１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，關注人行會否續作。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
人行至今已連續１２個交易日暫停逆回購操作，而上日（６日）對銀行體系流動性總量的表
述，亦從８月３１日以來的「較高」水平，調整至「合理充裕」，銀行間流動性有收緊跡象。當
日Ｓｈｉｂｏｒ近全線上升，其中，隔夜大升３３基點，反映資金面轉趨緊張。（ｋｌ）
07/09/2018 09:20
【人行收水】消息稱人行未做逆回購，關注會否續作近千八億ＭＬＦ
《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，人民銀行至今仍未進行逆回購，今日無逆回購到期
，另有１７６５億元人民幣１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，關注人行會否續作。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
人行至今已連續１２個交易日暫停逆回購操作，而上日（６日）對銀行體系流動性總量的表
述，亦從８月３１日以來的「較高」水平，調整至「合理充裕」，銀行間流動性有收緊跡象。當
日Ｓｈｉｂｏｒ近全線上升，其中，隔夜大升３３基點，反映資金面轉趨緊張。（ｋｌ）
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