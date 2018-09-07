【人行放水】人行等額續作１７６５億元１年期ＭＬＦ，利率持平

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，今日開展１７６５億元（人民幣．下同）一年期

中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率持平於３﹒３％。１７６５億元操作量與今日到期的ＭＬＦ

一致。

人行沒有進行逆回購操作，公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。

全星期累計均沒有無淨投放或淨回籠，上星期則淨回籠１７００億元人民幣。（ｋｌ）

