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07/09/2018 09:55

【人行放水】人行等額續作１７６５億元１年期ＭＬＦ，利率持平

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，今日開展１７６５億元（人民幣．下同）一年期
中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率持平於３﹒３％。１７６５億元操作量與今日到期的ＭＬＦ
一致。
　　人行沒有進行逆回購操作，公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。
　　全星期累計均沒有無淨投放或淨回籠，上星期則淨回籠１７００億元人民幣。（ｋｌ）

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